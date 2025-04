Τρόμος στην Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη

Σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Τουρκία, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Σύμφωνα με την πηγή αυτή ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, όπου κτίρια κουνήθηκαν. Επιπλέον, σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών σημειώθηκε στις 12:13 το μεσημέρι σήμερα, 23 Απριλίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων (AFAD), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 25,54 χλμ. νότια της Σηλυβρίας, προάστιο που βρίσκεται στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 6,99 χλμ. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σηλυβρία και σε ορισμένες περιοχές στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο μετασεισμοί 4,4 Ρίχτερ και 5,5 Ρίχτερ συμπλήρωσαν το παζλ των δονήσεων που τρόμαξαν τους κατοίκους της τουρκικής μεγαλούπολης. Η AFAD με ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους πολίτες να μην μπαίνουν μέσα σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ είχε «χτυπήσει» την χώρα με αποτέλεσμα πάνω από 50.000 νεκρούς.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας έκανε την πρώτη του εκτίμηση για τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4) την Κωνσταντινούπολη

«Υπάρχει περίπτωση να είναι ο προσεισμός» ανέφερε αρχικά ο κ. Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, συμπληρώνοντας πως «πιθανότατα είναι το τελευταίο ρήγμα, το οποίο μπορεί να δώσει τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ. Σίγουρα θα υπάρχει ακολουθία».

#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #ISTANBUL



🔴 TURKIYE :📹MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.1 HIT NEAR SILIVRI DISTRICT IN ISTANBUL



Depth :6.9 km – Marmara Sea.

Felt in several cities around the Marmara Sea.#Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor #Deprem pic.twitter.com/FWE4Sw8UqR