Τρομοκρατία βλέπει η Βρετανική αστυνομία

Το σημερινό περιστατικό μπροστά από το βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό συμβάν σε αυτό το στάδιο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Ο άνδρας ο οποίος κρατείται συνελήφθη έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, που διευκρινίζει ότι δεν βρέθηκαν όπλα στην σκηνή του περιστατικού.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018