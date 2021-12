Τρομερός ο Πιερρακάκης: Με ένα κλικ στο κινητό η πορεία των πινακίων στα δικαστήρια!

Έφτιαξε την εφαμοργή dikes.moj.gov που αλλάζει τα πάντα στη Δικαιοσύνη

Μια ακόμα μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει τη ζωή χιλιάδων πολιτών κατάφερε να υλοποιήσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας dikes.moj.gov.gr ανακοίνωσαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο (δικηγόρο, διάδικο, μάρτυρα κοκ) ενημέρωση μέσω Διαδικτύου και σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των πινακίων/εκθεμάτων στα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να γνωρίζει ποια υπόθεση εκδικάζεται εκείνη τη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο πινάκιο ή μια συγκεκριμένη αίθουσα δικαστηρίων, συμβάλλοντας στην αποφυγή συνωστισμού στις αίθουσες των δικαστηρίων και στην ομαλότερη ροή των δικαστηριακών διαδικασιών.

Η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας ξεκινά από το Πρωτοδικείο Αθηνών για το σύνολο των αστικών και ποινικών υποθέσεων. Σύντομα η υπηρεσία πρόκειται να επεκταθεί στα Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, ενώ επίσης θα ενεργοποιηθεί και υπηρεσία αποστολής SMS, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία των εκθεμάτων.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν την δίκη/υπόθεση ενδιαφέροντος τους, μέσω αριθμού κτηρίου, αριθμού αίθουσας ή κωδικού πινακίου. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους πολίτες, χωρίς εγγραφή ή προσωποποιημένη σύνδεση και αφορά αποκλειστικά στην πορεία των υποθέσεων της ημέρας (υποθέσεις που έχουν δικαστεί, που πρόκειται να δικαστούν ή που δεν θα δικαστούν και ανήκουν στο ίδιο πινάκιο).

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι ανωνυμοποιημένες, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Έτσι, στο εκάστοτε πινάκιο/έκθεμα εμφανίζονται μόνο ο αύξων αριθμός και οι αριθμοί κατάθεσης δικογράφου της υπόθεσης, καθώς και τα αρχικά των διαδίκων. Στη συνέχεια αναγράφονται ο χρόνος της τελευταίας ενημέρωσης και κατά πόσο η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα, εκδικάζεται εκείνη τη στιγμή ή εκδικάστηκε, αναβλήθηκε κοκ.

Η ενημέρωση των εκθεμάτων/πινακίων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών των Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ), βάσει των καταχωρήσεων διεξαγωγής των αντίστοιχων συνεδριάσεων από τους Γραμματείς της έδρας. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από σταθερούς ή φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και από έξυπνες συσκευές, και είναι συμβατή με όλους τους δημοφιλείς browser.

Η παρουσίαση της υπηρεσίας έγινε το πρωί της Τετάρτης στο Πρωτοδικείο Αθηνών από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, παρουσία της Προέδρου Πρωτοδικών και Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Σοφίας Φούρλαρη. Παρόντες επίσης ήταν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας. Η δράση εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνου Αλεξανδρή και του ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/technology/dikesmojgov-me-ena-klik-deite-tin-poreia-ton-pinakion-sta-dikastiria

