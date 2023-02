Τρομακτικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία -Δεκάδες νεκροί, κατέρρευσαν κτίρια

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επαρχίες της νότιας και της νοτιοανατολικής Τουρκίας εξαιτίας του σεισμού ισχύος 7,8 βαθμών ο οποίος έπληξε τα ξημερώματα την περιοχή και τομείς της γειτονικής Συρίας, έκαναν γνωστό αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ακόμη προσωρινός. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

BREAKING: First casualties reported after massive M7.8 earthquake in central Turkey. Governor of Osmaniye

says at least 5 people have been confirmed dead and over 34 collapsed buildings. #Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/s8rrRwWN7d

