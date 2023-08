Τρομακτικό ατύχημα στους αγώνες NASCAR – Αυτοκίνητο αναποδογύρισε 10 φορές

οδηγός του NASCAR Mπράιαν Πρις πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Daytona Beach της Φλόριντα την Κυριακή, αφού το αυτοκίνητό του γύρισε 10 φορές στον αέρα το προηγούμενο βράδυ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της σειράς Cup Series.

Ryan Preece flipped 10 times in this violent crash late at Daytona.#NASCAR | @NBC and @Peacock pic.twitter.com/ho1EpXZr3E

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023