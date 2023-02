Τραγωδία στην Τουρκία: Τους 1.000 πλησιάζουν οι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 Ρίχτερ

Ανείπωτη τραγωδία σε Τουρκία και Συρία από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο το Γκαζιαντέπ, ο οποίος έπληξε τα ξημερώματα τις δύο χώρες, στοιχίζοντας τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και προκαλώντας μεγάλες και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα έφτασε τους 912, ενώ οι τραυματίες είναι 5.383, 2.200 τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει!

More than 560 killed as 7.8-magnitude earthquake hits Turkey and Syria pic.twitter.com/F9H02wjIq5

Για τουλάχιστον 1.000 νεκρούς κάνουν λόγο νέες εκτιμήσεις, ενώ κάθε ώρα που περνάει εντείνονται οι φόβοι ότι τα θύματα θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (AFAD) έκανε λόγο για περίπου 5.800 κτήρια που έχουν καταρρεύσει.. Υπάρχουν εκτιμήσεις για εκατομμύρια αστέγους, καθώς έχουν πληγεί 10 πυκνοκατοικημένες πόλεις.

This is how the buildings destroyed as a result of the earthquake in #Kahramanmaraş were displayed.#deprem #Idlib #Syria #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/ctczVg1DyI

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023