Τραγωδία στην Ινδονησία: Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών

Τουλάχιστον 174 άτομα σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλατραυματίστηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδονησία, όταν πανικόβλητοι οπαδοί έτρεξαν να φύγουν από το γήπεδο για να γλιτώσουν από τα δακρυγόνα που έριξε η αστυνομία, για να σταματήσει βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά την ήττα της γηπεδούχου ομάδας.

129 killed in riot & stampede at football match in Indonesia after home team’s loss to arch rival in East Java pic.twitter.com/aIJiILHiyM

— Shiv Aroor (@ShivAroor) October 2, 2022