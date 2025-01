Τραμπ στο Νταβός: Ελάτε να παράγετε προϊόντα στις ΗΠΑ, έχουμε τους χαμηλότερους φόρους

Την πρόθεση του να κάνει τις ΗΠΑ μια παγκόσμια υπερδύναμη, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια παρέμβασής του, μέσω διαδικτύου, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ζήτησε από επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ και να ωφεληθούν από «τους χαμηλότερους φόρους σε όλο τον κόσμο».

🇺🇸 JUST IN: President Donald Trump at Davos said he will make the United States the “World Capital of Artificial Intelligence and Crypto.” pic.twitter.com/geGrm3AguB