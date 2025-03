Τραμπ στο Κογκρέσο: Η Ουκρανία έτοιμη για ειρήνη – Θα πάρουμε Γροιλανδία και Διώρυγα του Παναμά

αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο ουκρανός ομόλογός του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο ενεπλάκη σε σφοδρή λογομαχία την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, είναι «έτοιμος» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο αμερικανικό Κογκρέσο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Η επιστολή λέει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν για να φέρουμε πιο κοντά διαρκή ειρήνη».

Ο Τραμπ, 78 ετών, περιέγραψε το σωρό εκτελεστικών διαταγμάτων και νέων πρωτοβουλιών του ως μια «επανάσταση κοινής λογικής» κατά τη διάρκεια της 99λεπτης ομιλίας του — της μεγαλύτερης στην σύγχρονη ιστορία — επαναλαμβάνοντας το θέμα της δεύτερης ορκωμοσίας του, ενώ η αντιπολίτευση παρέμεινε κυρίως με σταυρωμένα χέρια, αναστενάζοντας πριν αποσυρθεί σιωπηλά για τη νύχτα στην Ουάσινγκτον.

«Πριν από έξι εβδομάδες, στεκόμουν κάτω από το θόλο αυτού του Καπιτωλίου και διακήρυξα την αυγή της χρυσής εποχής της Αμερικής. Από εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά γρήγορη και αδιάκοπη δράση για να φέρουμε την μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη εποχή στην ιστορία της χώρας μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε τα επιτεύγματα της πρώιμης θητείας του, καθώς οι Δημοκρατικοί τον διέκοπταν επανειλημμένα την Τρίτη.

«Έχουμε πετύχει περισσότερα σε 43 μέρες από ό,τι οι περισσότερες διοικήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια, και μόλις ξεκινάμε. Η δυναμική της Αμερικής επέστρεψε. Το πνεύμα μας επέστρεψε. Η υπερηφάνεια μας επέστρεψε. Η αυτοπεποίθησή μας επέστρεψε, και το Αμερικανικό Όνειρο αναπτύσσεται μεγαλύτερο και καλύτερο από ποτέ.»

Ο Τραμπ, που συχνά παρεκκλίνει από το κείμενό του, αυτή τη φορά παρέμεινε κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμά του, υπερηφανευόμενος ότι «πολλοί έχουν δηλώσει ότι ο πρώτος μήνας της προεδρίας μας είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της χώρας μας — και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι, ξέρετε ποιος είναι ο δεύτερος; Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Τι λέτε για αυτό;»

Η Γροιλανδία θα γίνει δική μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» λέγοντας πως εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Επιπλέον επανέλαβε, ότι οι ΗΠΑ θα «πάρουν πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά, μετά την ανακοίνωση πως δυο λιμάνια τα οποία ανήκαν σε κολοσσό του Χονγκ Κονγκ, την εταιρεία Hutchinson, πωλήθηκαν σε κοινοπραξία υπό αμερικανική ηγεσία.

«Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εθνική μας ασφάλεια, η κυβέρνησή μου θα πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, κι ήδη αρχίσαμε να το κάνουμε», είπε ο πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στην αγοραπωλησία, η οποία έγινε γνωστή χθες Τρίτη.

Διεμήνυσε ακόμα πως η κυβέρνησή του διεξάγει «πόλεμο εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών», μεξικανικών και άλλων, μιλώντας περί «σοβαρής απειλής» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

«Τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Αμερικής, είναι καιρός η Αμερική να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον των καρτέλ — και το κάνουμε», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος, θυμίζοντας πως η κυβέρνησή του ήδη ενέταξε πολλές από αυτές τις συμμορίες στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Τραμπ: Τίποτα δε θα σταματήσει το αμερικανικό όνειρο

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο»: ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε χθες Τρίτη το βράδυ την πρώτη του μεγάλη ομιλία στην ολομέλεια του Κογκρέσου, αφού εξαπέλυσε μέσα σε μερικές εβδομάδες άνευ προηγουμένου έφοδο σε αμερικανικούς θεσμούς και στην παγκόσμια τάξη.

Οι ΗΠΑ κάνουν «δυναμική επιστροφή που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ και ίσως δεν ξαναγνωρίσει ποτέ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος, εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ανακτήθηκε «το πνεύμα» η «υπερηφάνεια» και η «αυτοπεποίθηση» της Αμερικής.

«Καταφέραμε περισσότερα μέσα σε 43 ημέρες από ό,τι οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια κι ακόμα δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή», καυχήθηκε ο 78χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους στην αίθουσα.

Αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Δημοκρατικός βουλευτής, ο Αλ Γκριν (Τέξας), αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Ο μεγιστάνας συνέχισε κατόπιν απτόητος την ομιλία του.