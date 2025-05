Τραμπ σε Πούτιν: Πήγαινε στην Τουρκία να συναντήσεις τον Ζελένσκι και άσε τις γιορτές στη Μόσχα

Νέο επεισόδιο στο έντονο διπλωματικό σίριαλ για την Ουκρανία που διαδραματίζεται, έρχεται να προσθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει πως η δοκιμαζόμενη χώρα πρέπει να συμφωνήσει να διαπραγματευτεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «αμέσως».

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γράφει πως, αν πραγματοποιηθεί η συνάντηση, όπως την πρότεινε ο Πούτιν, θα μπορέσει να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή μια συμφωνία. «Και αν δεν είναι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα και θα μπορέσουν να ενεργήσουν ανάλογα!» σημειώνει ο Τραμπ και προσθέτει πως έχει αμφιβολίες για το εάν θα επιτευχθεί πράγματι συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και του Πούτιν.

Μάλιστα, στέλνει μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετάσχει σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, μετά την πρόταση του Πούτιν για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, στις 15 Μαΐου.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, αλλά θέλει να συναντηθεί την Πέμπτη, στην Τουρκία, για να διαπραγματευτεί ένα πιθανό τέλος στη ΣΦΑΓΗ. Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό ΑΜΕΣΩΣ. Τουλάχιστον έτσι θα μπορέσει να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή μια συμφωνία. Και αν δεν είναι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα και θα μπορέσουν να ενεργήσουν ανάλογα! Αρχίζω να αμφιβάλλω ότι η Ουκρανία θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν, ο οποίος είναι πολύ απασχολημένος να γιορτάζει τη Νίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου — μια νίκη που δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί (με τίποτα!) χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΤΩΡΑ!!!»

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…