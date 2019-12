Τραμπ, ο τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ που παραπέμπεται

Υπέρ της παραπομπής του προέδρου Τραμπ με τις κατηγορίες της κατάχρησης εξουσίας και της παρακώλυση της λειτουργίας του Κογκρέσου, ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Δημοκρατικούς να τον χαρακτηρίζουν «απειλή για το έθνος».

Μετά από σχεδόν 12 ώρες συνεδρίασης σε τεταμένο κλίμα μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων αναφορικά με τη στάση του Τραμπ για την Ουκρανία –τη φερόμενη προσπάθειά του να πιέσει την κυβέρνηση να ερευνήσει τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάϊντεν, απειλώντας με μη παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα- οι βουλευτές ψήφισαν σχεδόν αποκλειστικά σύμφωνα με τις κομματικές γραμμές για την παραπομπή του.

Ο Τραμπ είναι πλέον ο τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ιστορία που παραπέμπεται σε δίκη στη Γερουσία –μια διαδικασία που θα καθορίσει εάν θα καθαιρεθεί λιγότερο από έναν χρόνο πριν τις προεδρικές εκλογές.

Με ψήφους 229 υπέρ και 198 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων –η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς -ψήφισε τα δυο άρθρα για την παραπομπή του Τραμπ, με τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίζουν σύσσωμοι κατά των δυο άρθρων. Μεταξύ των Δημοκρατικών, δύο ψήφισαν όχι στο πρώτο άρθρο και τρεις στο δεύτερο, ενώ η βουλευτής των Δημοκρατικών Τουλσι Γκαμπαρντ ψήφισε «παρούσα» και στα δυο άρθρα.

Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η δίκη του Τραμπ στη Γερουσία –η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, δηλαδή σε ένα πιο φιλικό προς τον πρόεδρο έδαφος- για να αποφασιστεί εάν τελικά θα καταδικαστεί και θα καθαιρεθεί από την προεδρία των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως στην ιστορία των 243 ετών των ΗΠΑ ποτέ κανένας πρόεδρος δεν αποπέμφθηκε μετά από παραπομπή του σε δίκη, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί πλειοψηφία δυο τρίτων στη Γερουσία των 100 μελών, κάτι που σημαίνει πως τουλάχιστον 20 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές θα έπρεπε να ταχθούν στο πλευρό των Δημοκρατικών και να ψηφίσουν εναντίον του Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Twitter, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως με την απόφασή τους αυτή επιτίθενται στην Αμερική.

“Τέτοια τερατώδη ψέματα από τους ριζοσπάστες αριστερούς άχρηστους Δημοκρατικούς, είναι επίθεση κατά της Αμερικής και επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανικού κόμματος!!!”, έγραψε ο πρόεδρος.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019