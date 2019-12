Τραμπ κατά Παγκόσμιας Τράπεζας για τα δάνεια στην Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Παρασκευή η Παγκόσμια Τράπεζα να πάψει να χορηγεί δάνεια στην Κίνα, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον του Πεκίνου την ώρα που οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με την κινεζική για το εμπόριο θεωρείται πως βρίσκονται σε λεπτή φάση.

«Γιατί δανείζει χρήματα στην Κίνα η Παγκόσμια Τράπεζα; Είναι δυνατόν; Η Κίνα έχει άφθονο χρήμα, κι αν δεν έχει, τυπώνει. Σταματήστε!», εξεμάνη ο Τραμπ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «σταματήστε» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019