Τραμπ: Kαλύτερες οι συνομιλίες με Πούτιν από τους Ευρωπαίους

«Ακόμη καλύτερες» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι, σε σύγκριση με τις επαφές που είχε την περασμένη εβδομάδα με τους ηγέτες των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ.

Σε μήνυμά του στο Twitter ο κ. Τραμπ επέκρινε επίσης για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης την περιοδεία του στην Ευρώπη.

«Μολονότι είχα μια εξαιρετική συνάντηση με το ΝΑΤΟ, συγκεντρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά, είχα ακόμη καλύτερες συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Ιουλίου 2018