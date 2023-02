Τουρκία: Βγήκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα πέντε ημέρες μετά τον σεισμό

Διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Περισσότεροι από 24.150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους απολογισμούς.

2 people, 1 disabled, pulled from rubble of building after 114 hours in Islahiye district of Gaziantep

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτίριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams

