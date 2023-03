Τουρκία: Σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν – Καταρρέει στις δημοσκοπήσεις

Ο σεισμός στην Τουρκία, φαίνεται οτι αποτελεί το κύκνειο άσμα του Ερντογάν στην προεδρία. Πάνω από το ένα τρίτο των Τούρκων λένε ότι η κυβέρνηση του AKP είναι υπεύθυνη για τον υψηλό αριθμό νεκρών και τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που συγκλόνισε τη νότια Τουρκία τον περασμένο μήνα, δείχνει νέα δημοσκόπηση.

In the February survey conducted after the earthquake, the AKP's vote decreased by 4 points compared to January. pic.twitter.com/sFfnlIUauE

