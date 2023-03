Τουρκία: Νέος ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Τουρκία με επίκεντρο την επαρχία Καχραμάνμαρας, μια από τις περιοχές επλήγη από τους ισχυρούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 45.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίστηκε 38 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καχραμάνμαρας.

"Earthquakes do their best to be as unpredictable as possible" – Watch this video from @geosociety where seismologist Ross Stein explains why #earthquakes cannot be predicted at present👇https://t.co/GdHukIJ5CW

— EMSC (@LastQuake) March 3, 2023