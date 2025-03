Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις – Σήμερα η απόφαση αν θα προφυλακιστεί ο Ιμάμογλου

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην Τουρκία, καθώς εντείνονται οι ογκώδεις διαδηλώσεις για τη σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Την ίδια στιγμή η Αστυνομία της Τουρκίας έχει προχωρήσει σε μπαράζ συλλήψεων. Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 343 υπόπτων στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Άδανα, Αττάλεια, Τσανάκκαλε, Εσκισεχίρ, Ικόνιο και Αδριανούπολη.

Για άλλη μία μέρα χθες και παρά την ανανέωση της απαγόρευσης συγκεντρώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το δημαρχείο της πόλης, ενώ ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανάκι πυροβόλησαν οκτώ φορές την πρόσοψη του προξενείου του Ιράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Police and protestors continue to clash in Istanbul, Turkey.



Police are using water cannons on peaceful protesters. pic.twitter.com/fnUr2fF1x9