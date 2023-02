Τουρκία: Ανασύρθηκε ζωντανός 13χρονος στην επαρχία Χατάι, 182 ώρες μετά τον σεισμό

Διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα 13χρονο αγόρι από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που κατέρρευσε, 182 ώρες μετά τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας.

Τα πλάνα που μετέδωσε το TRT δείχνουν τον έφηβο να κρατάει το χέρι ενός διασώστη ενώ τον βγάζουν σε φορείο, αφού του ακινητοποίησαν το κεφάλι και τον κάλυψαν με μια ισοθερμική κουβέρτα για να τον κρατήσουν ζεστό. Στη συνέχεια τον μεταφέρουν σε ένα ασθενοφόρο.

Ενώ οι ελπίδες για την ανεύρεση και άλλων επιζώντων στα συντρίμμια σταδιακά σβήνουν, ο απολογισμός από τους σεισμούς που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα την Τουρκία και τη γειτονική Συρία ξεπερνά ήδη τους 37.000 νεκρούς και θεωρείται βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Turkish foreign ministry provides update on foreign search and rescue and assistance teams in #TurkiyeQuakes regions pic.twitter.com/U1rygsiJHk

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 13, 2023