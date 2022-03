Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Μεξικό από τα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου

Σοκάρουν οι πληροφορίες που… φθάνουν από το Μεξικό από τα επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι της Κερετάρο με την Άτλας.

Σύμφωνα με αυτές, από τα επεισόδια υπάρχουν 17 νεκροί, κάτι που τουλάχιστον για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται από κάποια επίσημη Αρχή.

Πάντα σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, η μόνη πληροφορία που φέρεται να προέρχεται από επίσημη Αρχή είναι πως ο αριθμός των τραυματιών είναι τουλάχιστον 22 άτομα.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9

— facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022