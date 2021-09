Το YouTube κόβει τα βίντεο αντιεμβολιαστών

Έχει προχωρήσει σε 130.000 διαγραφές

To YouTube ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει την πολιτική του για την καταπολέμηση των περιεχομένων κατά των εμβολίων, υπογραμμίζοντας ότι τα κατασταλτικά μέτρα δεν θα περιοριστούν μόνο στα βίντεο παραπληροφόρησης για τα εμβόλια κατά της Covid-19.

Η πλατφόρμα θα απαγορεύει επίσης βίντεο με εξέχοντες ακτιβιστές κατά των εμβολίων, κατεβάζοντας αρκετά κανάλια, γράφει η εφημερίδα Washington Post επικαλούμενη δήλωση του αντιπροέδρου του YouTube, αρμόδιο για την παγκόσμια εμπιστοσύνη και ασφάλεια Ματ Χάλπριν.

“Τα περιεχόμενα που ισχυρίζονται εσφαλμένα ότι τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι επικίνδυνα και προκαλούν χρόνιες συνέπειες στην υγεία, που δηλώνουν ότι τα εμβόλια δεν περιορίζουν τη μετάδοση των ασθενειών ή που περιέχουν λανθασμένες πληροφορίες για τις ουσίες που εμπεριέχονται στα εμβόλια, θα διαγράφονται”, αναφέρει η πλατφόρμα σε ανακοίνωσή της.

“Αυτό συμπεριλαμβάνει τα περιεχόμενα που βεβαιώνουν λανθασμένα ότι τα εγκεκριμένα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, καρκίνο, στειρότητα ή ότι οι ουσίες που εμπεριέχονται στα εμβόλια μπορούν να εντοπίζουν τα άτομα που τα λαμβάνουν”, προσθέτει η εταιρία, θυγατρική της Google.

Παραπλανητικά ή ψευδή βίντεο για εμβολιασμούς ρουτίνας όπως για την ιλαρά ή την ηπατίτιδα Β θα μπορούν να αποσύρονται από τον ιστότοπο. “Γενικές δηλώσεις για τα εμβόλια” θα μπορούν επίσης να διαγράφονται.

Αντίθετα, “τα περιεχόμενα για τις πολιτικές εμβολιασμού, τις νέες δοκιμές εμβολίων και τις μεγάλες επιτυχίες ή αποτυχίες των εμβολίων” εξακολουθούν να επιτρέπονται, όπως και οι προσωπικές μαρτυρίες για τον εμβολιασμό εφόσον σέβονται τον κανονισμό της πλατφόρμας.

Το YouTube εφαρμόζει ήδη μέτρα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε σχέση με τα εμβόλια κατά της Covid-19, δηλώνοντας ότι έχει διαγράψει εδώ και έναν χρόνο περισσότερα από 130.000 βίντεο που παραβίαζαν τον κανονισμό του στο θέμα αυτό.

Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα μέτρα που έλαβε, η πλατφόρμα ανέστειλε την Τρίτη τους γερμανικούς λογαριασμούς του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου RT γιατί αυτό παραβίασε τους εσωτερικούς κανόνες της κοινότητας μεταδίδοντας “ψευδείς πληροφορίες” για την Covid-19 και θέλησε να παρακάμψει μια αναστολή τηλεφόρτωσης.

Η Μόσχα απείλησε να μπλοκάρει το YouTube ως αντίποινα, κατηγορώντας τον όμιλο για λογοκρισία.

Οι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση για να διαγράφουν ή να θέτουν όρια στα περιεχόμενα κατά των εμβολίων που πολλαπλασιάζονται στις πλατφόρμες τους, κυρίως μετά την έναρξη της πανδημίας.

