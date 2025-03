«To the World We Rise»: Ο Ύμνος της Ελπίδας για την Εθνική Ελλάδος

Ένα τραγούδι που θα μας κάνει να πιστέψουμε ξανά!

Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στο προσκήνιο πιο αποφασισμένη από ποτέ για τη μεγάλη πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, και αυτή τη φορά έχει μαζί της κάτι μοναδικό: το νέο τραγούδι του Dr. Evangelos Viazis, με τίτλο «To the World We Rise» (Ανεβαίνουμε στον κόσμο), ένα μουσικό έργο που δεν τραγουδιέται απλώς — το νιώθουμε.



Με λόγια που ξεχειλίζουν από πάθος, περηφάνια και ελληνική ψυχή, το τραγούδι αναβιώνει το θαύμα του 2004 και ταυτόχρονα κοιτάει μπροστά — προς τα γήπεδα του κόσμου, όπου η Ελλάδα ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία.



Στίχοι & Μετάφραση



To the World We Rise (Ανεβαίνουμε στον κόσμο)



Verse 1:

Once we stood on hallowed ground,

In 2004, the world astound.

With hearts of steel, we dared the fight,

And claimed the crown, under the light.



(Κάποτε σταθήκαμε σε ιερή γη,

Το 2004, εκπλήξαμε τον κόσμο.

Με καρδιές από ατσάλι, τολμήσαμε τη μάχη,

Και κατακτήσαμε το στέμμα, κάτω από τα φώτα.)



Verse 2:

Now we march on fields anew,

Scotland, Belarus, Denmark too.

Through storms and trials, we will soar,

As champions bold, forevermore.



(Τώρα βαδίζουμε σε νέα γήπεδα,

Σκωτία, Λευκορωσία, Δανία επίσης.

Μέσα από καταιγίδες και δοκιμασίες, θα πετάξουμε,

Ως γενναίοι πρωταθλητές, για πάντα.)



Chorus:

To the world we rise, with fire in our eyes,

Unstoppable dreams beneath the skies.

Blue and white, the flag we bear,

For Greece, our souls, beyond compare.



(Ανεβαίνουμε στον κόσμο, με φωτιά στα μάτια μας,

Ασταμάτητα όνειρα κάτω από τον ουρανό.

Μπλε και άσπρο, τη σημαία κρατάμε,

Για την Ελλάδα, οι ψυχές μας, ασύγκριτες.)



Verse 3:

The whistle blows, the game begins,

A battle fought for every win.

With every pass, with every goal,

Our mighty team, one beating soul.



(Το σφύριγμα ακούγεται, το παιχνίδι αρχίζει,

Μια μάχη δίνεται για κάθε νίκη.

Με κάθε πάσα, με κάθε γκολ,

Η πανίσχυρη ομάδα μας, μια καρδιά που χτυπά.)



Verse 4:

Through blood and sweat, the journey’s long,

But in our hearts, the victory’s song.

The echoes of our heroes call,

We’ll break the chains, we’ll stand tall.



(Μέσα από αίμα και ιδρώτα, το ταξίδι είναι μακρύ,

Αλλά στις καρδιές μας, αντηχεί το τραγούδι της νίκης.

Οι ηχώ των ηρώων μας καλεί,

Θα σπάσουμε τις αλυσίδες, θα σταθούμε όρθιοι.)



Bridge:

The spirit of a nation strong,

United voices in our song.

From every village, every shore,

We rise together, evermore.



(Το πνεύμα ενός έθνους δυνατό,

Ενωμένες φωνές στο τραγούδι μας.

Από κάθε χωριό, από κάθε ακτή,

Αναδυόμαστε μαζί, για πάντα.)



Final Line:

To the World Cup gates, we carve our way,

For Greece will shine, come victory’s day.



(Προς τις πύλες του Μουντιάλ, χαράζουμε το δρόμο μας,

Γιατί η Ελλάδα θα λάμψει, όταν έρθει η μέρα της νίκης.)



Το τραγούδι που μας ενώνει



Το «To the World We Rise» είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό τραγούδι. Είναι η φωνή κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας που έχει νιώσει ρίγος στο άκουσμα του εθνικού ύμνου, που έχει δακρύσει βλέποντας την γαλανόλευκη να κυματίζει. Είναι το τραγούδι που μας θυμίζει ποιοι είμαστε.





Από την Αθήνα ως τη Μελβούρνη, από τη Θεσσαλονίκη ως τη Νέα Υόρκη, ο ρυθμός και οι στίχοι του μας συνδέουν, μας ενώνουν και μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη πρόκληση.





⸻





Άκουσέ το τώρα!





Spotify







YouTube





Γιατί η Ελλάδα ξέρει να πολεμά… και να τραγουδά



Στάσου δίπλα στην Εθνική. Τραγούδησέ το. Πίστεψέ το. Γιατί όταν οι Έλληνες ενώνονται, δεν υπάρχει κορυφή που να μην μπορούν να κατακτήσουν.



«To the World We Rise» – Γιατί έρχεται η ώρα να ξαναλάμψει η Ελλάδα!



