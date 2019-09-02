Το πλήρες πρόγραμμα του Real 97.8

Όπως είχε αποκαλύψει το e-tetradio ΕΔΩ, το βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος του ραδιοσταθμού είναι οι πολλές επιστροφές «παλιών γνώριμων» προσώπων, και η έμφαση στην ενημέρωση. Κάτι που φαίνεται και τα Σαββατοκύριακα, με τον Γιάννη Παπαγιάννη να ξεκινά και πάλι εκπομπές στην πρωινή ζώνη.
Μεγάλη είναι και η συνεργασία του Real 97.8 με το BBC, καθώς πέρα από το μαγκαζίνο «BBC Newshour» που θα παρουσιάζει κάθε βράδυ ο Πάνος Πολυζωίδης, θα μεταδίδεται και η μουσική εκπομπή «Top of the Pops» κάθε Κυριακή μεσάνυχτα. Εκτός προγράμματος, έπειτα από πολλά χρόνια είναι η Λιάνα Κανέλλη (update: τελικά θα συνεχίσει κανονικά στο πρόγραμμα, το ανακοίνωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου) και ο (το ζήτησε ο ίδιος) Γιάννης Σκουλετάκης, ιδιοκτήτης του προκατόχου της συχνότητας του Real FM, Ράδιο Βερόνικα.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΣΙΜΗ
08:00-09:50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ
09:50-10:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-13:50 ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ – ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
13:50-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ (Ε)
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
20:00-21:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
21:00-23:00 ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ – ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ
23:00-00:00 BBC NEWSHOUR (ΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ)
00:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΣΙΜΗ
08:00-09:50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ
09:50-10:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-13:50 ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ – ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
13:50-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ (Ε)
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ
20:00-21:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
21:00-22:00 ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ – ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ
22:00-23:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
23:00-00:00 BBC NEWSHOUR (ΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ)
00:00-03:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
03:00-05:00 PLAYLIST
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00-07:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
07:00-09:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
09:00-12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
12:00-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ
14:00-16:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
16:00-17:00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
17:00-19:00 ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ
19:00-21:00 REAL SPORTS
21:00-00:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
00:00-01:00 TOP OF THE POPS (BBC)
01:00-06:00 PLAYLIST
ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00-07:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
07:00-09:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
09:00-12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
12:00-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ
14:00-16:00 ΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ
16:00-17:00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
17:00-19:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ
19:00-22:00 REAL SPORTS
22:00-00:00 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
00:00-05:00 PLAYLIST
Πηγή: e-tetradio.gr