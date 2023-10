Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Η κουρδική οργάνωση PKK ανέλαβε την ευθήνη για την τρομοκρατική ενέργεια που σημειώθηκε το πρωί στην Άγκυρα, με συνέπεια τον θάνατο δύο εκ των δραστών και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Το βανάκι των δύο τρομοκρατών σταμάτησε έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, στην Άγκυρα λίγα δευτερόλεπτα πριν την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε.

Στη συνέχεια φαίνεται ένας εκ των δύο δραστών να κατευθύνεται γρήγορα προς την πύλη του υπουργείου, ενώ ο δεύτερος πηγαίνει στο πίσω μέρος του οχήματος και εξαπολύει ρουκέτα με ένα αντιαρματικό όπλο τύπου LAV. Από αυτό προέρχεται και η μεγάλη έκρηξη που διακρίνεται στο βίντεο:

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H

