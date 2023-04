Το Παρίσι παίρνει από το Λονδίνο τα ηνία στον τραπεζικό τομέα

Μετά το Brexit μετατρέπεται σε κόμβο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αλλά και η Φρανκφούρτη και το Αμστερνταμ

Υπάρχει ζωή και μετά το Λονδίνο και πέραν αυτού μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit), όπως διαπιστώνουν ικανοποιημένες οι διεθνείς τράπεζες – και ο νέος πόλος έλξης είναι το Παρίσι, πρωτίστως, αλλά και η Φρανκφούρτη και το Αμστερνταμ. Αν και για χρόνια ολόκληρα και δεκαετίες το Λονδίνο ήταν ο κύριος κόμβος των χρηματοδοτήσεων και πιστώσεων της Γηραιάς Ηπείρου, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, διότι συνδύαζε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια με τις αμερικανικές ιδέες για τη διαχείρισή τους. Σήμερα, δύο χρόνια αφότου το Brexit έγινε πραγματικότητα, υπήρξε μια σαφής αλλαγή στη Μάγχη. Πλέον τα λάφυρα τα μοιράζονται οι μεγαλουπόλεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δημιουργώντας ένα πιο κατακερματισμένο τοπίο. Στο πεδίο αυτό οι τραπεζικές συναλλαγές διαφόρων κατηγοριών διεξάγονται στη γαλλική πρωτεύουσα, η διαπραγμάτευση μετοχών στην Ολλανδία, ενώ οι εταιρικοί δικηγόροι και λογιστές εξετάζουν τις λεπτομέρειες στη Φρανκφούρτη. Το Δουβλίνο, το Μιλάνο, η Μαδρίτη και η Βαρσοβία παίζουν σημαντικούς μεν, δευτερεύοντες ρόλους δε. Αλλά αν κάποια πόλη μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο νέος εξέχων κόμβος της Ε.Ε., αυτή δεν είναι άλλη από το Παρίσι.

Η γοητεία του μπορεί να αμαυρώθηκε φέτος από τις διαμαρτυρίες ενάντια στα σχέδια του προέδρου Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης, που οδήγησε σε πανεθνικές απεργίες και εικόνες καύσης σκουπιδιών στους δρόμους. Εντούτοις, ο αριθμός των εργαζομένων στα γραφεία των αμερικανικών τραπεζικών κολοσσών εκεί υποδηλώνει μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα, εφόσον έχει προηγηθεί μια τεράστια μετακίνηση χρημάτων και εγκεφάλων.

Η μία μετά την άλλη, οι μεγάλες τράπεζες υπερδιπλασιάζουν το δυναμικό τους σε εργαζομένους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η JPMorgan Chase & Co έχει περίπου 550 υπαλλήλους στο τμήμα των διεθνών κεφαλαιαγορών, ήτοι πρόκειται για αύξηση κατά 22 φορές από το 2019. Οι εργαζόμενοι στην Βank of America φθάνουν τους 600 και είναι εξαπλάσιοι από τους αντιστοίχους πριν από το 2016 και το δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Βρετανίας στους κόλπους της Ε.Ε. Η Citigroup Inc. κατασκευάζει έναν νέο όροφο συναλλαγών στα γραφεία της στη γωνία της Λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι η Morgan Stanley προσθέτει επίσης υπαλλήλους στο δυναμικό της στο Παρίσι και δημιουργεί ένα νέο ερευνητικό κέντρο για την υποστήριξη των συναλλαγών. Και η ομάδα παγκόσμιων αγορών στην Goldman Sachs Group Inc έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ οι αριθμοί βαίνουν αυξανόμενοι έτι περαιτέρω. «Το Παρίσι είναι πλέον ο μεγαλύτερος κόμβος μας για συναλλαγές στην Ε.Ε.», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μαρκ Νταντλό, ένας από τους συνεπικεφαλής της Goldman στη Γαλλία. «Παλιά, αν δεν βρισκόσουν στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο ή το Χονγκ Κονγκ, θα μπορούσες να νιώθεις απομονωμένος. Αυτό δεν ισχύει πλέον».

Βέβαια, το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο όσον αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων, τα υπό διαχείριση και διαπραγμάτευση περιουσιακά στοιχεία και τον όγκο των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. αλλοιώνει την όλη κατάσταση και δημιουργεί τριγμούς. Η πόλη ουσιαστικά έχει απεκδυθεί τον ρόλο της ως προεπιλεγμένης τοποθεσίας για τις εταιρείες, ώστε να αξιοποιήσουν τις παγκόσμιες δεξαμενές κεφαλαίων μέσω των χρηματιστηρίων και των ομολογιακών αγορών.

Και ακόμη και εν μέσω των διαδηλώσεων στις λεωφόρους του Παρισιού, οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Γαλλίας διακηρύσσουν τον θρίαμβο της πόλης χάρις στο Brexit, ενώ προβλέπουν ότι η τάση των τελευταίων ετών θα συνεχιστεί. «Σε αντίθεση με άλλες πόλεις, που έχουν προσελκύσει ένα ή δύο είδη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το Παρίσι είναι η μόνη που επωφελήθηκε από τις μετεγκαταστάσεις σε όλους τους βραχίονες του χρηματοπιστωτικού κλάδου», δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερού ντε Γκαλάου, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, απευθυνόμενος σε τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη προ ημερών. «Το σημαντικότερο όλων είναι πως οι μετακινήσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα: η δυναμική μετατοπίζεται διαρκώς από το Λονδίνο στην ηπειρωτική Ευρώπη».

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο, έδειξαν ότι ο αριθμός των στελεχών επενδυτικής τραπεζικής και των χρηματιστών στη Γαλλία, που κερδίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ, αυξήθηκε σχεδόν κατά 80% από το 2017. Ενώ το μεγάλο πρώιμο κύμα μετεγκαταστάσεων έχει τελειώσει σε μεγάλο βαθμό, πολλά στελέχη που μίλησαν στο Bloomberg ανέφεραν, εν κατακλείδι, ότι αναμένουν ο αριθμός των εργαζομένων να συνεχίσει να αυξάνεται από τις κατά τόπους προσλήψεις.