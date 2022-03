Το Netflix ανέστειλε τη λειτουργία του στη Ρωσία

Σε διεθνή απομόνωση σε όλα τα επίπεδα οδηγείται η Ρωσία, καθώς η διεθνής κοινότητα αντιδρά δυναμικά στην εισβολή των στρατευμάτων του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Στη μακριά λίστα των εταιρειών που έχουν αναστείλει τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές τους προστέθηκε και το Netflix. Η πολυεθνική εταιρεία παραγωγής και προβολής ταινιών ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του στη Ρωσία, δίχως να διευκρινίζει αν και πότε θα επανέλθει.

