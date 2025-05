Το Ισραήλ επιτέθηκε σε διεθνή αποστολή ενώ η αντιπροσωπεία επισκεπτόταν την περιοχή

Επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων ενάντια σε διπλωματική αντιπροσωπεία που πραγματοποιεί περιήγηση σε προσφυγικό καταυλισμό Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλει η Παλαιστινιακή Αρχή.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg