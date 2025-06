Το Ισραήλ έχει τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης: “Δεν θα βλάψουμε τους κατοίκους”

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (16/6) ότι έχει καταστρέψει «το ένα τρίτο» των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους- εδάφους του Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει εναντίον στόχων του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, αν και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός δεν στοχοθετεί σκοπίμως τους κατοίκους της Τεχεράνης.

This morning, Israeli occupation forces targeted Al-Farabi Hospital in the city of Kermanshah amid the ongoing assault on Iran. pic.twitter.com/6IhO1BU25y