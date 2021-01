Το Ισραήλ έχει εμβολιάσει 1 εκατομμύριο κατοίκους

To Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει εμβολιάσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους κατά του νέου κορωνοϊού, το 11,55% του πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Our World in Data, μια συνεργασία μεταξύ ερευνητών του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Global Change Data Lab, το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τους εμβολιασμούς ανά κάτοικο. Ακολουθεί το Μπαχρέιν με 3,45% του πληθυσμού και το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,39%.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν παρών στον εμβολιασμού του εκατομμυριουστού Ισραηλινού στην αραβική πόλη Ουμ αλ-Φαμ.

Το Ισραήλ εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το τρίτο lockdown για τον έλεγχο της πανδημίας.

Μέχρι τώρα έχει ανακοινώσει πάνω από 426.000 μολύνσεις και τουλάχιστον 3.338 θανάτους από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.

Η χώρα ξεκίνησε τους εμβολιασμούς στις 20 Δεκεμβρίου, δίνοντας προτεραιότητα στους υγειονομικούς και στους πολίτες άνω των 60 ετών.