Το Ισραήλ αναχαίτισε τα ιρανικά drones – Χωρίς αποτέλεσμα, το πρώτο κύμα των αντιποίνων του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε πως αναχαίτισε τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν από την Τεχεράνη προς το ισραηλινό έδαφος, ύστερα από το κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly