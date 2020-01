Το Ιράν παραδέχτηκε πως κατέρριψε το Boeing

Οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν, τόνιζε η ανακοίνωση. Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

Τα θύματα της τραγωδίας ήταν 82 Ιρανοί, 57 Καναδοί, 11 Ουκρανοί και οι υπόλοιποι πολίτες Σουηδίας, Βρετανίας, Αφγανιστάν και Γερμανίας.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

