Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κατάρ και Ιράκ – Δεν υπήρξαν νεκροί

Το Ιράν προχώρησε εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κατάρ και το Ιράκ, προκαλώντας συναγερμό στον Λευκό Οίκο. Η επίθεση θεωρείται απάντηση στα πρόσφατα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές εγκαταστάσεις, με την κυβέρνηση Τραμπ να συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας για την αξιολόγηση της κατάστασης και την κατάρτιση σχεδίου αντίδρασης. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με έντονη ανησυχία για κλιμάκωση των εντάσεων.

Ειδικότερα, το Ιράν εξαπέλυσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ και στο Ιράκ, κλιμακώνοντας ραγδαία τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

