To hot spot της Χίου επισκέφθηκε ο Πάιατ

Στη Χίο βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ και επισκέφτηκε το hotspot της ΒΙΑΛ, καθώς και το χωριό Χάλανδρα στη βόρεια Χίο.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο κ. Πάιατ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα στελέχη της κυβέρνησης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που διαχειρίζονται τη δύσκολη κατάσταση στο hotspot της ΒΙΑΛ, αλλά και από τη γενναιοδωρία που έδειξε η Χίος κατά τη διάρκεια της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Παράλληλα δήλωσε συγκινημένος από τις πλάκες που μνημονεύουν την επίδραση του Σχεδίου Μάρσαλ στη βελτίωση της ζωής πολιτών στη Χίο.

Deeply impressed by Greek government reps and NGO partners helping to manage the difficult situation at #VIAL camp w/Director Vasso Danou, carrying more than their share of the refugee crisis burden on behalf of Europe. #Chios #hotspot pic.twitter.com/lzQrFx5kNL — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 8, 2018

Inspired by the continuing generosity of #Chios throughout the migration crisis as displayed by NGO @metadrasi with its commitment to getting kids into school and its work with unaccompanied minors. @UNHCRGreece @eu_echo pic.twitter.com/xY98UWrIe6 — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 8, 2018