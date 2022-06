Το ευχαριστώ του Σαρλ Μισέλ στον Κυρ. Μητσοτάκη

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για την ενεργό προεδρία του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

Απευθυνόμενος στον Κυρ. Μητσοτάκη, συνέχισε: «Διαδραματίζετε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας σε αυτή την περιοχή-κλειδί για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα».

