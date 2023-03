Το ευχαριστώ Μητσοτάκη για τη διεθνή συμπαράσταση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε, με μήνυμά του στο Twitter στα αγγλικά, όλο τον κόσμο που έστειλε μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης στη χώρα μας μετά την τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

«Σε όλους όσοι μας προσέγγισαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σας ευχαριστούμε» έγραψε στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους ηγέτες αλλά και τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους για την τραγωδία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Εν μέσω της τρομερής οδύνης και της απώλειας ζωής στα Τέμπη, μας εμψυχώνουν τα μηνύματα συμπαράστασης και συμπόνοιας από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας προσέγγισαν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.

In the midst of the terrible suffering and loss of life at Tempi, we are heartened by the messages of sympathy and support from around the world. To all that have reached out during this very difficult time, we thank you.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 2, 2023