Το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας κέρδισε το «Joker» του Φίλιπς

Τα φώτα της κινηματογραφικής λάμψης άναψαν, οι κριτές αποφάσισαν και τα διαμαντάκια της έβδομης τέχνης αναδείχθηκαν. Το Χρυσό Λιοντάρι του 76ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας απέσπασε η ταινία «Joker» του Αμερικανού σκηνοθέτη Τοντ Φίλιπς.

Ο Ιταλός Λούκα Μαρινέλι στην ταινία «Martin Eden» κέρδισε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας.

Η Γαλλίδα Αριάν Ασκαρίντ στην ταινία «Gloria Mundi» κέρδισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας.

Το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής της Μόστρα κέρδισε η ταινία «J’accuse» (Κατηγορώ) του Γαλλοπολωνού Ρομάν Πολάνσκι.

Η ταινία του Γαβρά «Ενήλικες στο δωμάτιο» προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στη Μόστρα.

Αναλυτικά όλα τα βραβεία

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για το σινεμά: Babenco της Barbara Paz

Καλύτερη αποκατάσταση κλασσικής ταινίας: Ecstasy του Γκουστάβ Μαχατι

Βραβεία Virtual reality

Best VR Immersive Story for Linear Content: Daughters of Chibok του Τζόελ Κάτσι Μένσον

Best VR Immersive Experience for Interactive Content: A Linha του Ρικάρντο Λαγκαράνο

Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: The Key της Σελίν Τρικάρτ

Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας (Luigi De Laurentiis) Lion of the Future: You Will Die At 20 του Αμτζάντ Αμπου Αλαλά

Καλυτερη ταινία μικρού μήκους στο τμήμα Orizzonti: Darling του Σαΐμ Σαντίκ

Καλυτερo σενάριο για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Revenir της Τζέσικα Παλί

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Σαμί Μπουατζιλά για το Un Fils του Μεχντί Μ. Μπαρσαουί

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Μάρτα Νιέτο για το Madre του Ροντρίγκο Σορογκογιέν

Ειδικό βραβείο της επιτροπής για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Verdict του Ρέιμουντ Ριμπέι Γκουτιέρεζ

Βραβείο σκηνοθεσίας για ταινία στο τμήμα Orizzonti: * Blanco en Blanco του Τέο Κουρτ*

Βραβείο καλύτερης ταινίας για ταινία στο τμήμα Orizzonti: Atlantis του Βαλεντίν Βασιάνοβιτς

Βραβεία του επίσημου διαγωνιστικού:

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Τόμπι Γουάλας για το Babyteeth

Ειδικό βραβείο της επιτροπής: Η Μαφία δεν Είναι πια Αυτό που Ηταν του Φράνκο Μαρέσκο

Βραβείο σεναρίου: No 7 Cherry Lane του Γιονφαν

Βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Coppa Volpi: Λούκα Μαρινέλι για το Martin Eden του Πιέτρο Μαρτσέλο

Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας Coppa Volpi: Αριάν Ασκαρίντ για το Gloria Mundi του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν

Αργυρό Λιοντάρι καλύτερης σκηνοθεσίας: Ρόι Αντερσον για το About Endlesness

Αργυρό Λιοντάρι Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Κατηγορώ του Ρόμαν Πολάνσκι

Χρυσό Λιοντάρι κλάυτερης ταινίας: Joker του Τοντ Φίλιπς