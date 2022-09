Το Μπάκιγχαμ υποδέχεται τη βασίλισσα Ελισάβετ

Λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο Λονδίνο το αεροσκάφος που μετέφερε τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Tο φέρετρο που μεταφέρει τη σορό της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία της Μέγαλης Βρετανίας ξεκίνησε το ταξίδι του από τον καθεδρικό ναό του Εδιμβούργου.

Thousands of people have gathered outside Buckingham Palace to watch the arrival of the hearse carrying the late Queen's coffin.

It entered through the front gates of the palace to immense cheers from onlookers.https://t.co/8AFWhoW82a

📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/Hoe1q1i6Zf

— Sky News (@SkyNews) September 13, 2022