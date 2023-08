Times: Γυμνός άνθρωπος της λίθινης εποχής στα βουνά της Γερμανίας!

Μία απίστευτη φωτογραφία ντοκουμέντο – και την ιστορία που τη συνοδεύει – δημοσίευσαν οι Times.

Δύο πεζοπόροι στα βουνά της Γερμανίας εντόπισαν και φωτογράφισαν έναν γυμνό άνδρα, καλυμμένο ολόκληρο με τρίχες, με ένα δόρυ στα χέρια, να κάθεται σαν πρωτόγονος στα ερείπια ενός κάστρου κοντά στο Blankenburg, στην πολιτεία της Σαξονίας-Άνχαλτ

Πιθανότατα πρόκειται για τον «λυκάνθρωπο» του Harz, έναν άνδρα που λέγεται ότι ζει μόνος στα βουνά και τα δάση της περιοχής για χρόνια.

A mysterious “wolf man” who has been spotted roaming woods in the Harz mountains of central Germany in recent years has been photographed for the first time, apparently naked and holding what appears to be a wooden spear, at the foot of a ruined castlehttps://t.co/nMVuK9cll0

