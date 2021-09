Τηλεργασία: 6 στους 10 Έλληνες έχουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό

Τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εργασία, διαθέτει πλέον το 61% των εργαζόμενων στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, το ποσοστό των εργαζομένων, που έχουν πια τον απαραίτητο εξοπλισμό στο σπίτι για αποτελεσματική απομακρυσμένη εργασία, φτάνει στο 71%.

Επαναπροσδιορίζοντας την εργασιακή κανονικότητα, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα τάσσονται υπέρ ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας. Ειδικότερα, το 61% των Ελλήνων εργαζόμενων επιθυμεί ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, όπου τουλάχιστον το μισό του χρόνου που αφιερώνουν στην εργασία τους, θα είναι εξ αποστάσεως. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των εργαζομένων, που θέλουν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, είναι ελαφρά χαμηλότερο και φτάνει στο 53%.

Στο μεταξύ, ο μύθος ότι η εξ αποστάσεως εργασία συνεπάγεται απώλεια παραγωγικότητας δείχνει πλέον να καταρρέει, 18 μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Μάλλον το αντίθετο δείχνει να συμβαίνει. Το 85% των Ελλήνων – 82% παγκοσμίως – αισθάνεται το ίδιο παραγωγικό ή και περισσότερο από πριν την έλευση της εξ αποστάσεως εργασίας.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για αυξημένες ώρες εργασίας κατά 14% τον τελευταίο χρόνο: το 63%, (83% το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα) των εργαζομένων εργάζονται 40 ώρες εβδομαδιαίως ή και περισσότερο. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (57%) δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια εργασία σε λιγότερο από 40 ώρες.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία (73%) των εργαζομένων και των ηγετικών στελεχών επιθυμεί την υιοθέτηση πολιτικών αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις ώρες εργασίας, μια τάση που ήταν ήδη ισχυρή το 2020.

Φόβος επιστροφής στο γραφείο

Την παραπάνω εικόνα, όπως τη μεταφέρει το sepe.gr, αποτυπώνει η έρευνα “Resetting Normal: Defining the New Era of Work” (Επαναπροσδιορίζοντας την Κανονικότητα 2021) του ομίλου Adecco. Η μελέτη εξετάζει πώς η στάση εργαζομένων και ηγετών, όσον αφορά στην εργασία, έχει αλλάξει σε διάστημα 12 μηνών και αναδεικνύει τα κύρια σημεία, στα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να καταφέρουν να προσαρμοστούν επιτυχώς κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι το άγχος των εργαζόμενων για την επιστροφή στο γραφείο, το οποίο εκδηλώνουν οι εργαζόμενοι. Το υψηλότερο σχετικό ποσοστό καταγράφεται στην Αυστραλία (53%), ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (52%) και ο Καναδάς (51%).

Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι που αγχώνονται για την επιστροφή στο γραφείο αντιστοιχούν ποσοστιαία στο 45%.

Ψυχική υγεία

Πάντως, η έκθεση αποκαλύπτει και τις αρνητικές πλευρές του νέου μοντέλου εργασίας. Όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνουν οι αναλυτές, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια νέα γενιά ηγετών – με περισσότερους από τους μισούς νέους ηγέτες (54%) να υποφέρουν από εξουθένωση. Ταυτόχρονα, οι 3 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι η ψυχική και σωματική τους υγεία έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους 12 μήνες, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι μεγαλύτερο από 4 στους 10.