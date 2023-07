Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν – Μητσοτάκη εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιου

Η στενή συνεργασία των ΗΠΑ με την Ελλάδα εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές «συζήτησαν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, καθώς και την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Ο υπουργός Μπλίνκεν υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως έναν απαραίτητο εταίρο και έναν βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ με τον οποίο προωθούν τους κοινούς στόχους της ειρήνης και ευημερίας. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία».

Spoke today with Greek @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and reaffirmed our bilateral relationship and continued cooperation in advance of next week’s @NATO Summit. I also thanked the Prime Minister for Greece’s continued support to Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 8, 2023