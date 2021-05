Τι ήθελε να γίνει ο Αντετοκούνμπο όταν ήταν μικρός;

Τα podcast του Ιδρύματος Ωνάση μάς ταξιδεύουν στον κόσμο. Καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ακτιβιστές, άνθρωποι με τολμηρές ιδέες από όλο τον κόσμο συζητούν για όσα διαμορφώνουν την κοινωνία του σήμερα.

Μέσα από τα Onassis Podcasts, ένας θαυμαστός καινούριος κόσμος μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε.

«Τίποτα δεν συνέβαινε μέχρι το τέλος του βιβλίου» λέει η Margaret Atwood. «Θέλω να γράφω για τα ζώα» αναφέρει η Isabella Rossellini. «Προχωρήστε πέρα από τα tweets και το Facebook» δηλώνει ο Werner Herzog.

«Νομίζω ότι ο έρωτας με καθοδηγεί» εκμυστηρεύεται η Naomi Klein. «Μεγαλώνοντας ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής» εξομολογείται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πόσο ολοκληρωμένη εικόνα μπορεί να έχεις για κάποιον ακούγοντας μόνο μία πρότασή του; Για να σχηματίσεις άποψη, να εμπνευστείς, να αφήσεις μία ιστορία να σε συνεπάρει, δεν φτάνει ποτέ μόνο μία πρόταση. Χρειάζεται να γνωρίζεις κάτι παραπάνω. Το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει τα Onassis Podcasts. Βάλτε ακουστικά και μάθετε ολόκληρη την ιστορία ανθρώπων που σκέφτονται με περιέργεια.

Τα Onassis Podcasts μάς προκαλούν να βυθιστούμε στον υπέροχο κόσμο δημιουργικών και ανήσυχων μυαλών, να ανακαλύψουμε τομείς γνώσης που δεν γνωρίζουμε, να αμφισβητήσουμε προκαταλήψεις και ιδέες, σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρισκόμαστε. Καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, πανεπιστημιακοί, ακτιβιστές, άνθρωποι από όλα τα πεδία της ζωής, της τέχνης, των επιστημών, του σήμερα, πρωταγωνιστούν σε συζητήσεις που αξίζουν να ακουστούν. Ανακαλύψτε τις ιστορίες τους. Ταξιδέψτε μαζί τους. Εμπνευστείτε από αυτούς. Αλλά πρώτα, ακούστε καλύτερα. Διατίθενται ήδη οι σειρές podcasts: The Quarantine Tapes, Apply-Degger, Live from Mount Olympus, Onassis Encounters, Society Uncensored, To Αρχιπέλαγος, Sex Education Podcast σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και Stitcher.

O μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων και Εκτελεστικός Διευθυντής του Onassis LΑ, Paul Holdengräber, συνομιλεί με σχεδόν 200 συγγραφείς, καλλιτέχνες, φιλόσοφους, επιστήμονες στο Quarantine Tapes από το Λος Άντζελες. Από το είδωλο της πανκ κουλτούρας Henry Rollins έως τη συγγραφέα του “Handmaid’s Tale” –μεταξύ άλλων– Margaret Atwood, από τη συγγραφέα και ακτιβίστρια Naomi Klein έως τον φιλόσοφο Slavoj Žižek, από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Tim Robbins έως την ακτιβίστρια Erin Brockovich, από την ηθοποιό και σκηνοθέτρια Isabella Rossellini έως τον σπουδαίο σκηνοθέτη και εικαστικό William Kentridge, από το αβανγκάρντ ηλεκτρονικό ντουέτο των ADULT έως τον διάσημο αρχιτέκτονα Bernard Khoury – η αφρόκρεμα της διανόησης και της τέχνης σε εκ βαθέων συζητήσεις.

O φιλόσοφος Simon Critchley από το Ίδρυμα Ωνάση στη Νέα Υόρκη αναλύει το έργο «Είναι και Χρόνος» του Martin Heidegger για όσους δεν σκοπεύουν να διαβάσουν τις 437 πυκνογραμμένες σελίδες του βιβλίου του, σε μια απολαυστική σειρά με τίτλο Apply-Degger. Μια εκτεταμένη, εμβριθής περιπλάνηση στο πιο σημαντικό φιλοσοφικό βιβλίο των τελευταίων 100 ετών, όπου αποδεικνύεται πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει τον στοχασμό του Χάιντεγκερ στη ζωή του, με σκοπό να τη φωτίσει, να την ανυψώσει και να την βελτιώσει.

Από τη Νέα Υόρκη έρχεται το podcast του Ιδρύματος Ωνάση Live from Mount Olympus, με φανατικούς ακροατές σε όλο τον κόσμο και υποψηφιότητα στα Webby Awards, τα «Όσκαρ» του παγκόσμιου Ίντερνετ. Οκτώ επεισόδια, μια περιπέτεια για παιδιά στην προεφηβεία, αλλά και για ακροατήρια κάθε ηλικίας, που ζωντανεύει ηχητικά τον αρχαιοελληνικό μύθο του Περσέα στα αγγλικά. Συνδυάζοντας ταλέντα του σύγχρονου θεάτρου με τη δύναμη των αρχαιοελληνικών μύθων, το Live from Mount Olympus προκάλεσε μεγάλη αίσθηση τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ. Το επιδραστικό έντυπο “Wired” το συμπεριέλαβε στα καλύτερα podcasts για παιδιά και το αποκάλεσε “instant hit”. Οι “New York Times” ανέφεραν ότι «αυτό το podcast είναι ό,τι ακριβώς ζουν οι έφηβοι». Μια συνεργασία του Ιδρύματος Ωνάση με το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX, του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ, σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό θεατρικό σύνολο the TEAM.

Από την Αθήνα εκπέμπει η σειρά Onassis Encounters, η οποία φιλοξενεί απρόσμενες συναντήσεις που διαδραματίστηκαν στις σκηνές της Στέγης σε μια διαφορετική, ψηφιακή μορφή, στο πλαίσιο των Λέξεων & Σκέψεων. Συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους μέσα από τη δραστηριότητά τους στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την τέχνη, την επιστήμη, τον αθλητισμό. Διατίθενται ήδη οι συζητήσεις με τους Έλληνες παίκτες του ΝΒΑ Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, τον καθηγητή του ΜΙΤ Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τις μαχητικές φεμινίστριες, ακτιβίστριες καλλιτέχνιδες Guerrilla Girls, τον εμβληματικό κινηματογραφιστή Werner Herzog, τους πολυδιαβασμένους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας Jo Nesbo και George Pelecanos, τον πολιτικό ακτιβιστή Rainer Höss που έχει αποκηρύξει τη δράση και τις ιδεολογικές καταβολές του παππού του, διοικητή του Άουσβιτς.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στο πλαίσιο των Λέξεων & Σκέψεων, η Στέγη δημιούργησε τη σειρά ψηφιακών συζητήσεων Society Uncensored. Έτσι, από τον Ιούλιο του 2020, άνθρωποι που συναντιούνται και συζητούν, ανοιχτά, αδιαμεσολάβητα, για κρίσιμα και επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής και του τόπου αποτελούν τους πρωταγωνιστές της σειράς συζητήσεων. Εκπρόσωποι οργανώσεων με ενεργό δράση, μέλη από την ακαδημαϊκή και την καλλιτεχνική κοινότητα, από τα πεδία του ακτιβισμού και της κοινωνίας των πολιτών, της δημοσιογραφίας, της έρευνας, της νομικής εκπροσώπησης και της διακυβέρνησης, άνθρωποι διαφόρων εθνοτήτων και κοινοτήτων της Αθήνας ανοίγουν συζητήσεις που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της κοινωνικής μας ζωής, σε μια ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα συνδιαλλαγής και γόνιμου διαλόγου.

Η σειρά Society Uncensored δημιουργήθηκε για να ακουστεί μια πληθώρα «φωνών», με στόχο τη διάχυση διαφορετικών –και ενίοτε περιθωριοποιημένων ή αμφιλεγόμενων– απόψεων, τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση απέναντι σε κυρίαρχα κοινωνικά θέματα. Διατίθενται οι εξής συζητήσεις: «9 Αφροέλληνες συζητούν τι σημαίνει “Δεν μπορώ να αναπνεύσω” στην Ελλάδα», «8 γυναίκες συζητούν για την πατριαρχία, τον σεξισμό και την έμφυλη βία στην ελληνική κοινωνία», «8 νέοι άνθρωποι συζητούν: Πολιτισμική ταυτότητα και η έννοια του “ανήκειν”», «Psofos: Η ρητορική μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η πολιτιστική κληρονομιά, η αντικουλτούρα, η γρίπη των πτηνών, η πολυπολιτισμικότητα, το κλάμπινγκ πριν και μετά τον Covid-19, η κουλτούρα των gamers, η φυλετική κατασκευή του φύλου, o ψηφιακός κόσμος, τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα του 2020, ο νεοφιλελευθερισμός, ο Ταραντίνο, η επικράτηση του Zoom στην καθημερινή μας ρουτίνα, το “Game of Thrones”, το μεταπολεμικό ντιζάιν, όλα χωρούν στο «Αρχιπέλαγος», τη νέα σειρά podcasts από τη Στέγη και το Movement Radio, τον διεθνή διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό με έδρα την Αθήνα που εκπέμπει ασταμάτητα από τις αρχές Νοεμβρίου, σε επιμέλεια των DETACH (Voltnoi & Quetempo).

Το «Αρχιπέλαγος» είναι ένα ωριαίο talk show που φιλοξενεί θεωρητικούς, καλλιτέχνες και συγγραφείς, οι οποίοι αναστοχάζονται ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας σε παραγωγή και παρουσίαση του δημοσιογράφου Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου. Η σειρά ακολουθεί ιδέες που αναδύονται από την άβυσσο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ιδέες που στην αρχή ποικίλλουν και παρεκκλίνουν, προτού σταθεροποιηθούν σε ένα νέο πλαίσιο σκέψης. Είναι ένα αρχείο διαφορετικών προσεγγίσεων, οι οποίες συγχωνεύονται σε μια φαντασιακή παραγωγή του μέλλοντος, με ομιλητές σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών: από τον Christopher King έως τον Matt Colquhoun, από τον Mike Davis έως τον Owen Hatherley, από τη Leigh Alexander έως τον Jay Glass Dubs, από την Orit Halpern έως τη Legacy Russell, από τον Florian Sievers και τον Sean O’Toole έως τον Geert Lovink.

Τέλος, σε συνεργασία με το pod.gr, ανοίγουμε τον διάλογο για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία με μια σειρά podcasts για όλα όσα οι έφηβοι δυσκολεύονται να συζητήσουν: Πώς είναι η πρώτη φορά; Υπάρχει καλό και κακό πορνό; Πόσο εύκολα ή δύσκολα κάνεις coming out στην κοινωνία του σήμερα; Λειτουργεί το χάπι της επόμενης μέρας; Μια σειρά 12 επεισοδίων για παιδιά, μέσα από την οποία μαθαίνουν όλα όσα δεν συζητούν με τους γονείς τους και δεν τους λένε στο σχολείο. Οι 20χρονοι Ελεάννα Παπαδοκωστάκη και Γιώργος Αραβώσης μιλούν ανοιχτά στο Sex Education για όλα όσα απασχολούν τους έφηβους γύρω από το σεξ, αντλώντας δεδομένα και στοιχεία από τις τελευταίες έρευνες, με τη συνδρομή διακεκριμένων επιστημόνων, συζητώντας με τους δικούς τους φίλους και βγαίνοντας έξω στον κόσμο. Μια χρήσιμη σειρά για εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη και από εκεί στο Λος Άντζελες, το Ίδρυμα Ωνάση μιλά σε όσους θέλουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν.