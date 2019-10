Τι έγραψε στο Τwitter ο Πομπέο μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Λίγη ώρα μετά τη συνάντησή του με τη συνάντηση στο Μαξίμου, ο Μάικ Πομπέο έκανε ανάρτηση στο Τwitter. Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Πομπέο τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

Ο ρόλος της Ελλάδας «στην γεωγραφική περιοχή, με πολλά να συμβαίνουν, μια ενεργή περιοχή, είναι αυτός ενός πυλώνα σταθερότητας» είπε χαρακτηριστικά, για να συνεχίσει:

«Γίνονται πολύ σπουδαία πράγματα, όλα πηγαίνουν καλά και δουλεύουμε πολύ σκληρά, οι μηχανές έχουν ανάψει για τα καλά. Οι σχέσεις των δύο χωρών μας είναι στο απόγειο, ποτέ δεν ήταν ισχυρότερες και προσβλέπω στο μέλλον. Οι αμερικανικές εταιρείες είναι έτοιμες να έρθουν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.»

Επίσης, επισήμανε πως θα συζητηθεί ο ρόλος της Ελλάδας «στην γεωγραφική περιοχή, που είναι πολύ δυναμική, με πολλά να συμβαίνουν, μια ενεργή περιοχή, και είμαστε εδώ να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα να διατηρήσει το ρόλο της σαν πυλώνας σταθερότητας».

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Χαίρομαι που είδα τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη σήμερα. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση για την οικονομική μεταρρύθμιση, τη συνεργασία στα ενεργειακά και άλλα θέματα. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τη νέα ελληνική κυβέρνηση για να χτίσουμε ένα μέλλον ευημερίας» ανέφερε.

Good to see Prime Minister Mitsotakis today. Had a constructive discussion on economic reform, energy cooperation, & other issues. #Greece is a pillar of stability in the region. The U.S. stands ready to partner with the new Greek government to build a prosperous future. pic.twitter.com/YRa8z7QlYg

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 5, 2019