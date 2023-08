Θρήνος στην Ουκρανία για τον θάνατο του θρυλικού πιλότου «Juice»

Τρεις Ουκρανοί πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός «Juice», ο οποίος έκανε εκστρατεία στις ΗΠΑ για την προμήθεια των F-16, σκοτώθηκαν την Παρασκευή, όταν δύο εκπαιδευτικά μαχητικά συγκρούστηκαν σε περιοχή δυτικά του Κιέβου.

On August 25, 2023, a plane crash occurred in Zhytomyr Region.

During a combat mission, two L-39 aircraft collided in the sky.

Three pilots died.

Among the dead is a pilot with the call sign "JUICE".

We express our condolences to the families of the victims. pic.twitter.com/LOrvhFsmvk

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 26, 2023