Θρίλερ στο Ισραήλ: Αγνοείται κολυμβητής μετά από φερόμενη επίθεση καρχαρία

Η ισραηλινή αστυνομία αναζητεί σήμερα έναν άνδρα, ο οποίος αγνοείται έπειτα από φερόμενη επίθεση καρχαρία την προηγούμενη ημέρα ανοικτά των ακτών της Χαντέρα, στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Καμία επίθεση καρχαρία δεν έχει αναφερθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

«Η αστυνομία αναπτύχθηκε κατά μήκος της παραλίας και οι έρευνες έχουν επεκταθεί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση την επομένη της εξαφάνισης του κολυμβητή σε αυτά τα νερά της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Χθες, Δευτέρα, δύο οργανώσεις διάσωσης, η Magen David Adom και η Zaka, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση ενός άνδρα ανοικτά της Χαντέρα, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν ότι δέχθηκε επίθεση καρχαρία.

Ισραηλινά ΜΜΕ δημοσιοποίησαν βίντεο που δείχνουν καρχαρίες να κολυμπούν τις τελευταίες ημέρες εν μέσω λουομένων, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ένα άλλο βίντεο μοιάζει να δείχνει επίθεση σε έναν κολυμβητή, η οποία προκαλεί πίδακες νερού.

