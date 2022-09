Θριαμβευτική υποδοχή για τον Κάρολο έξω από το Μπάκιγχαμ

Μια νέα σελίδα άνοιξε στη Βρετανία και ένα μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε με τη συγκίνηση και τη θλίψη να είναι εμφανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αποχαιρετισμός έχει αρχίσει και η ιστορία εβδομήντα ετών περνά στη συλλογική μνήμη.

Με τη νέα ιδιότητα του βασιλιά, ο Κάρολος έφτασε στο Λονδίνο και μετέβη στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου, που έσπευσε να συλλυπηθεί, να χαιρετήσει, να αγκαλιάσει τον νέο μονάρχη. Μία Βρετανίδα έσκυψε και του φίλησε το χέρι ενώ άλλες τον φίλησαν στο μάγουλο. Εμφανώς συγκινημένος, ο Κάρολος χαιρέτησε το πλήθος, ενώ βίντεο που έχει ανέβει στα social media τον δείχνει να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην κάμερα, καθώς όμως γυρνά την πλάτη για να εισέλθει στο Μπάκιγχαμ έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, δεν άντεξε και με το χέρι του σκούπισε το δακρυσμένο πρόσωπό του.

