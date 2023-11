Θλίψη για τον θάνατο της ηθοποιού Κάτιας Νικολαίδου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση ότι πέθανε η Κάτια Νικολαΐδου. Η γνωστή ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Αν και σπάνια μιλούσε στις κάμερες, η αείμνηστη ηθοποιός είχε προχωρήσει σε μια εξομολόγηση καρδιάς για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στην κάμερα της εκπομπής «Μία» με την Τατιάνα Στεφανίδου.

«Eίπα ότι εγώ δεν πεθαίνω από αυτό (σ.σ. τον καρκίνο). Αυτό είπα. Έτσι απλά. Κανένας δεν ξέρει τη δύναμη που κρύβει μέσα του και καλύτερα να μη χρειαστεί να την ανακαλύψει. Το λέω εγώ αυτό, βεβαίως όμως όταν βρισκόμαστε σε τόσο δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε και τόσο κοντά σε τεράστιες δυσκολίες υπάρχουν δυο δρόμοι. Ο ένας είναι να τα εγκαταλείψουμε και ο άλλος είναι να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε», έλεγε τότε.

«Επειδή εγώ έχω μάθει να είμαι πολεμίστρια και να κερδίζω μάχες, επέλεξα αυτόν τον δρόμο στη ζωή μου. Πάντοτε με πολύ μεγάλη πίστη στο Θεό, πολύ μεγάλη πίστη και δύναμη από τους ανθρώπους που αγαπάω. Την οικογένεια μου, τους φίλους μου, την ανιψιά μου που την λατρεύω», πρόσθετε.

«Τότε μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη οι άνθρωποι που αγαπώ, οι γονείς μου, ο αδελφός μου, οι φίλοι μου και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και από τον χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι με στήριξαν. Γενικώς είμαι ένας τυχερός άνθρωπος», είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, η Κάτια Νικολαΐδου σε εκείνη την τηλεοπτική της συνέντευξη.

Κάτια Νικολαΐδου – Ο γάμος με τον Οδυσσέα Σταμούλη

«Οι γονείς μου έπαθαν μεγάλο σοκ…. Ο άντρας μου αποφάσισε να φύγει… Μου κόστισε ο χωρισμός περισσότερο από την αρρώστια, σε ανθρώπινο επίπεδο. Μπορεί να μην ξημερώσει η άλλη μέρα και δεν είναι εκεί να σου κρατήσει το χέρι…», είχε πει η ηθοποιός για τον Οδυσσέα Σταμούλη με τον οποίο ήταν παντρεμένη.

Ο ίδιος, βέβαια, χρόνια μετά, είχε σχολιάσει: «Είχαμε κάποια γεγονότα τότε και έχουν μια αλληλουχία αυτά τα πράγματα. Αν αλλάξεις λίγο, είτε μέσα στη σκέψη σου, είτε όταν τα διηγείσαι την σειρά των γεγονότων, αλλάζει όλο το νόημα. Αφού έστω και έμμεσα θέλει να αναφέρεται σε εμένα, ας το κάνει. Εγώ και να μην συμφωνώ σέβομαι και την άλλη πλευρά γιατί στο κάτω κάτω δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς και με την νυν εν διαστάσει σύζυγο μου, εγώ δεν ήθελα να χωρίσω, εκείνη πήρε την απόφαση. Είμαι του ρητού, ειδικά στον έρωτα, γιατί αυτά όλα ερωτικά ζητήματα είναι στο τέλος τέλος, ότι it takes two to tango», ότι θέλει δύο για να χορέψεις τανγκο, όταν ο ένας από τους δύο δεν θέλει, τελειώνει εκεί η υπόθεση, εννοώ όσον αφορά την διεκδίκηση. Η στεναχώρια του καθένα μένει και εγώ είμαι για πάρα πολλά πράγματα στεναχωρημένος, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτά».