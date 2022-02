Θετική κίνηση από Ρωσία: Αποχωρούν στρατεύματα από την Κριμαία

Ορισμένα από τα ρωσικά στρατεύματα που συμμετείχαν σε ασκήσεις στην Κριμαία, τη χερσόνησο που η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, επέστρεψαν στη βάση τους στην Τσετσενία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία δήλωσε προ ημερών ότι κάποιοι στρατιώτες της επέστρεφαν στις βάσεις τους αφότου ολοκλήρωσαν ασκήσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, αλλά οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ υποστήριξαν ότι η Μόσχα είχε στείλει νέες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως υπάρχει πλέον κάθε ένδειξη ότι η Ρωσία σχεδίαζε να εισβάλει στην Ουκρανία.

