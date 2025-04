Θετική εξέλιξη: Η Ε.Ε. παγώνει τους ανταποδοτικούς δασμούς στις ΗΠΑ για 90 μέρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναστείλει για διάστημα 90 ημερών την εφαρμογή των αντίμετρων που σχεδίαζε να επιβάλει ως απάντηση στους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας έτσι χώρο στις διαπραγματεύσεις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, τονίζοντας παράλληλα ότι η προετοιμασία για περαιτέρω μέτρα συνεχίζεται.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…