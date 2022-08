Θετική εξέλιξη: Έρχεται πανευρωπαϊκή παρέμβαση για τις τιμές ρεύματος

Έκτακτα μέτρα με στόχο τη μείωση των τιμών ρεύματος ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προανήγγειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι τιμές ρεύματος εκθέτουν τώρα για πολλούς διαφορετικούς λόγους, τους περιορισμούς του τρέχοντος σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτροδότησης», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο του Bled Strategic Summit στη Σλοβενία.

Ο σχεδιασμός αυτός «αναπτύχθηκε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες και εντελώς διαφορετικούς σκοπούς», τόνισε η ίδια και προσέθεσε ότι «για τον λόγο αυτό ετοιμάζουμε τώρα μία έκτακτη παρέμβαση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ρεύματος».

