Θερμή υποδοχή στον Λευκό Οίκο για τον Κ. Μητσοτάκη

Έφτασε στον Λευκό Οίκο στις 21:10 ώρα Ελλάδας ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, όπου τον περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε νωρίτερα στο Atlantic Council όπου χαρακτήρισε ως «γελοία» την συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, ενώ αμέσως μετά μετέβη στα κεντρικά γραφεία του ΔΝΤ, όπου και ανακοίνωσε πως το γραφείο του Ταμείου στην Αθήνα κλείνει.



Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνάντηση από αμερικανικής πλευράς θα είναι παρόντες, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και οι υπουργοί Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος.

Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο σε μια συγκυρία που, όπως έχει τονίσει, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Τόσο η ψήφιση του Eastmed Act από το Κογκρέσο και η υπογραφή του από τον Αμερικανό Πρόεδρο, όσο και οι θέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ εναντίον της δήθεν συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις, την ώρα που η Τουρκία έχει οδηγηθεί, όπως έχει σημειώσει ο κ. Μητσοτάκης, στην απόλυτη απομόνωση.

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ogxgE1Czai

— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2020