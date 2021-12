Θεοδωρικάκος για τους “11”: Δεν επιτρέπουμε ακραίες συμπεριφορές

Για τους 11 συλληφθέντες που απήγαγαν γυμνασιάρχη μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Έχουμε δράσει από την πρώτη στιγμή. Οι ενέργειες αυτές ήταν απολύτως παράλογες, παράνομες, προσέβαλαν την κοινή λογική και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξει αυτό το παρακράτος της παράνοιας», τόνισε ο υπουργός.

Όπως είπε, οι πολίτες αυτοί συνελήφθησαν αμέσως και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες και ποινές φυλάκισης, καθώς η αρπαγή είναι κακούργημα.

«Τέτοιες παράνομες συμπεριφορές θα χτυπηθούν στη ρίζα τους. Δεν είναι επιτρεπτές. Δεν μπορεί να παρενοχλούνται οι πολίτες από ακραία και περιθωριακά στοιχεία. Δεν θα το επιτρέψουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν το υλικό και θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές για ποινική αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο, Δευτέρα.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, στην οποία προαναγγέλλει ότι 1000 αστυνομικοί αποδεσμεύονται από καθήκοντα-πάρεργα του δημοσίου, όπως η από πόρτα σε πόρτα επίδοση ενάμιση εκατομμυρίου δικογράφων ετησίως, τόνισε ότι ο αστυνομικός πρέπει να είναι στις γειτονιές, κοντά στους πολίτες και αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία πρέπει να απαλλαγεί από τα πάρεργα.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/theodorikakos-gia-11-tha-tethoun-ta-panta-stin-dikaiosyni-den-epitrepoume-akraies-symper

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram